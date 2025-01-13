В Российской академии образования заявили об отсутствии реальной альтернативы ЕГЭ

Президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила в интервью ТАСС, что реальной альтернативы ЕГЭ сегодня в России нет.

По ее словам, ЕГЭ дает абитуриентам возможность подать документы одновременно в пять вузов по всей стране, при этом в СССР бывший школьник мог попробовать поступить в один-два вуза в год.

«Не думаю, что кто-то из нынешних учеников захочет вернуться к существовавшей в советское время практике, когда ты мог попытаться поступить в один, максимум два вуза в год», — отметила Васильева.

Накануне Ольга Васильева заявила, что результаты ЕГЭ не могут в полной мере отражать достижения, способности и таланты школьников. Она назвала разумной идею оценивать полученные в школе знания «интегральной» оценкой.

В декабре 2024 года председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил президенту России Владимиру Путину, что «вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене». Он добавил, что часто результаты тестирования рассматривают как вступительные экзамены в вузы, и именно этот момент обнажил некоторые проблемы.

Ранее в Госдуме поддержали идею введения интегральной оценки в школах.