МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации разлившегося мазута

Куренков создал федеральный штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

В связи с ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае по поручению президента России Владимира Путина МЧС России создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий. Глава МЧС Александр Куренков и члены штаба направились в Анапу 12 января, пишет ТАСС.

«Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу», — сообщили в ведомстве.

Состав штаба включает представителей различных министерств и ведомств, которые будут работать непосредственно на месте происшествия, принимая оперативные решения по устранению последствий разлива мазута.

Куренков лично будет координировать действия по очистке черноморского побережья.

Причиной разлива мазута стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после инцидента с танкерами.

26 декабря правительственная комиссия присвоила чрезвычайной ситуации с разливом мазута федеральный статус.

Ранее глава Кубани предложил новый способ очистки песка от мазута.