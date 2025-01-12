Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации разлившегося мазута

Куренков создал федеральный штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
close
Росмолодежь

В связи с ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае по поручению президента России Владимира Путина МЧС России создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий. Глава МЧС Александр Куренков и члены штаба направились в Анапу 12 января, пишет ТАСС.

«Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу», — сообщили в ведомстве.

Состав штаба включает представителей различных министерств и ведомств, которые будут работать непосредственно на месте происшествия, принимая оперативные решения по устранению последствий разлива мазута.

Куренков лично будет координировать действия по очистке черноморского побережья.

Причиной разлива мазута стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после инцидента с танкерами.

26 декабря правительственная комиссия присвоила чрезвычайной ситуации с разливом мазута федеральный статус.

Ранее глава Кубани предложил новый способ очистки песка от мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами