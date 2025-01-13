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Переправа между Сахалином и материком приостановила работу из-за циклона

Между Сахалином и материком 14 января закроют переправу Холмск из-за циклона
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Владимир Михайлов/РИА Новости

Паромную переправу ВаниноХолмск, которая соединяет остров Сахалин с материком, закроют 14 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

По данным синоптиков, действие циклона распространится по всему Татарскому проливу, поэтому переправу закроют со второй половины 14 января. Движение паромов из порта Ванино планируют возобновить в начале суток 16 января.

По данным Сахалинского УГМС, на севере и в центральных районах области пока без существенных осадков, температура воздуха в среднем составляет -4-16°C. На юге местами идет небольшой снег, а температура составляет от -1°C до -6°C. На Курильских островах тоже немного снежно, а максимальная температура воздуха колеблется от -4°C до +1°C.

В начале января на Сахалине полностью закрывали несколько дорог из-за метели.

Также сообщалось, что у охотоморского побережья Сахалина ожидались ураган и шестиметровые волны. В администрацию указанных районов, а также в местную службу наблюдения за флотом направляли экстренное предупреждение. Региональный главк МЧС объявлял экстренное предупреждение из-за циклона на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.

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