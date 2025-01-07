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Жителей Сахалина предупредили о надвигающемся урагане

МЧС: ураган и шестиметровые волны ожидаются у охотоморского побережья Сахалина
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Сергей Красноухов/РИА Новости

В среду, 8 января, у побережья Охотского моря в четырех муниципалитетах Сахалинской области ожидаются ураганный ветер и волны высотой более шести метров. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

По данным сахалинского управления Росгидромета, в этот день в центральной части Охотского моря в Охинском, Ногликском, Смирныховском и Поронайском районах будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 33-38 метров в секунду, что определяется как ураган.

В администрацию указанных районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом направили экстренное предупреждение, отметили в ведомстве.

Спасатели посоветовали жителям и гостям региона не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от берега.

Накануне региональный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за циклона на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах.

Ранее в Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада.

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