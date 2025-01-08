На Сахалине перекрыли несколько дорог

На Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели. Об этом сообщило МЧС РФ.

Для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке автодороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» с 96 по 138 км (с. Чехов — г. Томари), а также участок федеральной дороги Южно-Сахалинск - Оха с 436-го по 697-й км от села Онор до села Вал. Кроме того, для пассажирского транспорта закрыты дороги Углегорск - Орлово и аэропорт Шахтерск — Бошняково и еще несколько дорог. Граждан призывают пользоваться железной дорогой.

До этого сообщалось, что у охотоморского побережья Сахалина ожидаются ураган и шестиметровые волны. В администрацию указанных районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом направили экстренное предупреждение.

Спасатели посоветовали жителям и гостям региона не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от берега.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на севере Сахалина.