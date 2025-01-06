Жителей Сахалина предупредили о циклоне

На севере Сахалина и на Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Региональный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение из-за циклона на вторник в северных районах Сахалина и на Курильских островах.

По данным ведомства, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

По данным местного управления Росгидромета, 7 января на территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов может пойти умеренный снег. Ветер в этот день может разгоняться на побережьях до 18-23 метров в секунду, а на востоке ожидается метель. Синоптики сообщили, что днем во вторник в Курильском и Южно-Курильском районах пойдет сильный дождь, а скорость ветра достигнет 19-24 метров в секунду.

В МЧС призвали жителей муниципалитетов без особой необходимости не покидать населенные пункты на время действия экстренного предупреждения.

До этого в аэропорту Франкфурта отменили более сотни рейсов из-за снегопада. Агентство DPA отмечает, что из 1090 взлетов и посадок, запланированных на воскресенье, 120 были отменены.

Ранее в Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада.