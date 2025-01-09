В десяти городах России был побит суточный рекорд температуры

В среду, 8 января, суточный рекорд максимальной температуры был побит в десяти городах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Так, суточный рекорд был побит в Рязани, Орле, Липецке, Курске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске.

Кроме того, в среду в Москве максимальная температура достигала 4,6°С, однако рекорд составляет 5,1°С.

Накануне Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода сохранится на территориях Поволжья, Урала и Сибири как минимум до старого Нового года.

5 января центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. По данным экспертов, на Рождество потепление прорвется в Центральную Россию и окажется довольно затяжным. Но уже к середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений.

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.