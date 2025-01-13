Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Долг осужденного экс-полковника Захарченко вырос

РИА Новости: долг осужденного экс-полковника Захарченко превысил 125 млн рублей
close
Максим Блинов/РИА Новости

Задолженность по уголовному штрафу, назначенному экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, достигла 125,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных материалов и исполнительного производства.

В публикации отмечается, что в 2019 году суд назначил Захарченко уголовный штраф в размере 117,99 млн рублей.

В связи с неуплатой долга в положенный срок долг экс-полковнику штраф вырос на 8,2 млн рублей.

В августе 2024 года сообщалось, что Захарченко, который был осужден за взяточничество, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В конце ноября 2023 года московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. 1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу нашли деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковника приговорили к 16 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Захарченко не имеет возможности оплатить 117 млн рублей штрафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами