Захарченко не может выплатить рекордную сумму штрафа

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко не имеет возможности оплатить 117 млн рублей штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств.

Уточняется, что конкретная сумма штрафа составляет 117 272 112 рублей 22 копейки — при этом исполнительное производство в отношении Захарченко было открыто в 2020 году, и штраф до сих пор не выплачен.

До этого бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, который был осужден за взятки, хотел записаться в добровольцы для участия в специальной военной операции.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу нашли деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковника приговорили к 12,5 года лишения свободы, при этом ему были назначены также несколько штрафов — и суд уже обратил в доход государства 50 миллионов рублей из имущества, которым обладал бывший полковник.

Ранее сообщалось, что в российской тюрьме заключенные устроили бунт.