Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Государство получит 50 млн рублей экс-полковника полиции Захарченко

Суд обратил в доход государства 50 млн рублей экс-полковника полиции Захарченко

close
100%
Freepik.com

Суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. Об этом сообщает московская прокуратура в своем Telegram-канале.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2019 года обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей. В ноябре 2019 года Дмитрия Захарченко признали «заключенным, склонным к побегу и нападению на охрану».

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко, он был лишен звания. Экс-силовика приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима фигуранта «дела Захарченко», экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему полковнику Захарченко.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий