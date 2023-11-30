Государство получит 50 млн рублей экс-полковника полиции Захарченко

Суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. Об этом сообщает московская прокуратура в своем Telegram-канале.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2019 года обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей. В ноябре 2019 года Дмитрия Захарченко признали «заключенным, склонным к побегу и нападению на охрану».

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко, он был лишен звания. Экс-силовика приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима фигуранта «дела Захарченко», экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему полковнику Захарченко.