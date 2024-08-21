Осужденный за взятки экс-полковник МВД попросился на СВО

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, который был осужден за взяточничество, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Захарченко уже не раз просил отправить его воевать. Так, в сентябре 2023 года он обратился в военкомат в республике Мордовия, где отбывает наказание. Он сообщил, что желает «быть полезным родине и максимально применить свой опыт и знания на благо государства». Однако Минобороны не спешит заключать с ним контракт.

Устно заключенному объясняют, что на него есть «запретное» распоряжение в правоохранительных органах, отмечается в статье.

В феврале адвокаты экс-полковника рассказали, что Захарченко поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-5 в Мордовии из-за намерения записаться в добровольцы для участия в СВО.

В конце ноября 2023 года московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. 1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу нашли деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковника приговорили к 16 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Захарченко не имеет возможности оплатить 117 млн рублей штрафа.