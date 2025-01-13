В Бельгии началась общенациональная забастовка

Общенациональная забастовка в Бельгии приведет к перебоям в работе транспорта

В связи с общенациональной забастовкой в Бельгии ожидаются серьезные перебои в работе транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

В забастовке примут участие сотрудники международного аэропорта Брюсселя, занятые в его обслуживании и обеспечении безопасности. Из-за этого значительное количество рейсов будет перенесено или отменено.

О намерении участвовать в забастовке объявили железнодорожники, водители городских автобусов и трамваев, работники метро.

В начале декабря в Германии около 70 тысяч работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране.

4 декабря сообщалось, что сотрудники двух британских газет Guardian и Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет.

3 декабря сообщалось, что в Финляндии в первые две недели месяца пройдет восемь однодневных забастовок.

Ранее работники коньячного дома Hennessy начали беспрецедентную забастовку.