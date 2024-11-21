Работники коньячного дома Hennessy начали беспрецедентную забастовку

Сотрудники коньячного дома Hennessy во Франции начали забастовку после введения Китаем таможенных пошлин на бренди, производимый в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

Участие в акции приняли от 500 до 600 человек, что составляет половину от общего числа сотрудников компании, которая насчитывает 1100 работников. Протестующие выступают против решения руководства отправлять коньяк в Китай в бочках, а не в бутылках, чтобы избежать уплаты пошлин.

Забастовка проходит в департаменте Шаранта, расположенном в регионе Новой Аквитании на западе Франции. У главного офиса компании протестующие устроили барбекю и развесили транспаранты с символикой профсоюзов. По данным организаций «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO), они намерены продолжать акцию и призывают к масштабной демонстрации профессионалов отрасли на ближайшей неделе.

В начале ноября ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.

В октябре в Марселе забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах города.