В Германии 70 тысяч работников Volkswagen вышли на протесты

В Германии почти 70 тыс. работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране. Об этом сообщил самый крупный немецкий профсоюз IG Metall.

«Уже в первой половине дня на забастовку пришли 68 тыс. человек из утренней и дневной смены, что еще больше, чем в аналогичное время неделей ранее», — заявили представители организации.

В понедельник забастовки прошли на девяти заводах Volkswagen — работа на предприятиях была остановлена на четыре часа в каждую рабочую смену. Сотрудники вышли на протесты на фоне очередного раунда переговоров между производителем и профсоюзом. В IG Metall заявили, что до сближения сторон еще далеко.

«Для IG Metall ключевым является найти решение без закрытия предприятий и увольнений в связи с производственной необходимостью», — подчеркнул переговорщик со стороны профсоюза Торстен Грегер.

6 декабря сообщалось, что в преддверии нового раунда переговоров с руководством Volkswagen о мерах по сокращению расходов, включающих закрытие заводов в Германии, рабочие концерна усилят забастовочную активность. В самом Volkswagen заявили, что руководство и представители работников продолжают переговоры для совместной разработки долгосрочных решений, которые позволят обеспечить экономическую стабильность автопроизводителя.

Ранее Volkswagen не смог обжаловать решение о взыскании 17 млрд рублей в пользу «ГАЗа».