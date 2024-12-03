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В Финляндии пройдет серия забастовок

В Финляндии начинается серия однодневных забастовок

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SAK

В Финляндии в первые две недели декабря, начиная со вторника, пройдет восемь однодневных забастовок. Об этом пишет РИА Новости.

Две забастовки, которые проведет профсоюз пилотов, приведут к отмене рейсов и затронут свыше 39 тысяч пассажиров. Причиной недовольства стали трехмесячные переговоры по новому коллективному договору, отмечает агентство.

Еще шесть однодневных забастовок, которые анонсировал промышленный профсоюз, затронут порядка 200 компаний в технологическом секторе. Работники также не достигли соглашения о новом коллективном договоре.

С 18 мая Финляндия ввела ограничения на проведение забастовок. Запрещено проводить политические забастовки свыше суток, а другие забастовки ограничены двухнедельным сроком. За нарушение нового закона будут выплачиваться штрафы, размер которых возрос с €37 400 до €150 000. Если работник будет участвовать в незаконной забастовке, организованной профсоюзом, то заплатит индивидуальный штраф в €200.

В Центральном союзе профсоюзов страны заявили, что новые ограничения противоречат обязательным международным договорам, которые подписала Финляндия, и намерены вести активную работу против ущемления прав трудящихся.

Ранее в Финляндии заявили о стагнации экономики.

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