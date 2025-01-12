Власти Сирии решили сделать образование бесплатным

Сирийские власти, которые руководят страной с момента свержения президента Башара Асада, собираются сделать образование в республике бесплатным. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр просвещения переходного правительства Назир аль-Кадири.

«Правительство стремится сделать образование бесплатным — это право каждого сирийца. Мы работаем над новым образовательным проектом, который отвечает чаяниям сирийского народа», — рассказал глава минпросвещения страны.

В ночь на 8 декабря 2024 года оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило о завершении правления Асада.

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее сообщалось, что жену Асада заподозрили в работе на британские спецслужбы.