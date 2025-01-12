Украинская журналистка раскритиковала слова Зеленского о Путине

Украинская журналистка Диана Панченко подвергла критике заявление Владимира Зеленского о якобы стремлении Владимира Путина к аннексии территорий. Свое заявление она сделала в соцсети Х.

Панченко указала на упущенную, по ее мнению, Киевом возможность мирного урегулирования конфликта еще в 2022 году.

В своем посте она парировала обвинения Зеленского в адрес Путина, отметив, что его утверждение о желании российского лидера войти в историю как завоеватель новых территорий не учитывает альтернативные сценарии развития событий.

«Почему Зеленский не договорился в 2022 году и теперь теряет больше территории?» — задалась вопросом Панченко.

6 января Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором заявил, что презирает русский народ и президента России Владимира Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке.

До этого Зеленский сообщил, что не готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта втроем с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Ранее в США одним словом описали Зеленского после его оскорбления в адрес Путина.