Ветеран ВМФ США Пособец назвал Зеленского ненормальным после его слов о Путине

Украинский лидер Владимир Зеленский показал себя ненормальным после слов в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что он презирает русский народ и президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец.

«Ненормальный», — подчеркнул он.

Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

В течение трехчасовой беседы с Фридманом Зеленский три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, украинский лидер заявил, что не уважает и презирает президента России Владимира Путина.

Ранее Зеленского спросили, уважает ли он народ Украины после его слов о русских.