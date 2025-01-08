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В США одним словом описали Зеленского после его оскорбления в адрес Путина

Ветеран ВМФ США Пособец назвал Зеленского ненормальным после его слов о Путине
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Lex Fridman/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский показал себя ненормальным после слов в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что он презирает русский народ и президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец.

«Ненормальный», — подчеркнул он.

Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

В течение трехчасовой беседы с Фридманом Зеленский три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, украинский лидер заявил, что не уважает и презирает президента России Владимира Путина.

Ранее Зеленского спросили, уважает ли он народ Украины после его слов о русских.

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