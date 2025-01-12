Опубликовано видео прямой линии Путина с гражданами Украины

Архивное видео прямой линии с гражданами Украины, состоявшейся с участием российского лидера Владимира Путина 26 октября 2004 года, появилось в сети. Ролик был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

Кадры запечатлели визит Путина в Киев для торжественных мероприятий, посвященных 60-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов. Прямое общение с российским президентом организовали три ведущих телеканала страны. Как отмечает одна из журналисток, эфир стартовал под звуки праздничного салюта.

Прямая линия состоялась непосредственно перед выборами президента Украины, которые проходили с октября по декабрь 2004 года. Спустя 20 лет, в феврале 2024 года, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин назвал победу Виктора Ющенко на этих выборах государственным переворотом. Он подчеркнул, что согласно первоначальным результатам лидировал Виктор Янукович, но США поддержали оппозицию, что привело к повторному голосованию.

В декабре Путин допустил, что в настоящее время на территории России может проживать больше украинцев, чем на самой Украине. По словам Путина, речь идет о миллионах людей.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.