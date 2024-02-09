Путин назвал приход к власти на Украине Ющенко в 2004 году переворотом

Президент России Владимир Путин назвал победу Виктора Ющенко на выборах президента Украины в 2004 году госпереворотом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

Глава РФ напомнил, что тогда Виктор Янукович выиграл президентские выборы на Украине. Однако оппоненты Януковича не признали его победы, США поддержали украинскую оппозицию. В связи с этим был назначен третий тур, не предусмотренный конституцией Украины, рассказал Путин.

«Это государственный переворот. США поддержали его, и к власти пришел в результате третьего тура… Представьте себе, что в США кому-то чего-то не понравилось — организовали третий тур, который не предусмотрен в конституции США. Но тем не менее там это сделали», — добавил российский лидер.

До этого Путин заявил, что первичным источником власти в современной Украине стал госпереворот.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Путин назвал хамством «признание Запада в финансировании госпереворота на Украине».