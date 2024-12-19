Путин высказался о живущих в России украинцах

Президент Владимир Путин допустил, что в настоящее время на территории России может проживать больше украинцев, чем на самой Украине. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе прямой линии.

«Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько на Украине, а может даже больше — я не шучу, вполне это может быть. Я имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях и в Крыму, и тех, которые переехали к нам [из других регионов Украины]», — сказал он.

По словам Путина, речь идет о миллионах людей.

Глава государства добавил, что власти приветствуют прибытие украинцев в Россию. Как отметил президент, эти люди обладают похожим культурным кодом и по сути своей являются представителями одного народа с россиянами.

Также во время мероприятия Путин обратил внимание, что к текущему моменту в Мариуполь вернулись около 300 тыс. мирных жителей. Население города растет быстрыми темпами, при этом специалисты восстановили уже 1,7 тыс. домов. Документы на ввод в эксплуатацию 500 из них сейчас находятся в процессе оформления, уточнил глава государства.

19 декабря президент России подводит итоги уходящего года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии с гражданами. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее журналисты «Газеты.Ru» узнали у жителей Мариуполя, как идет восстановление города.