Названа причина вспышки кишечной инфекции в McDonald's в США

Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании — поставщика лука. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, которая занималась поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах США. Как сообщает CBS News, инспекторы FDA выявили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, кроме того, сотрудники, которые работали с продуктами, не мыли руки и не поддерживали гигиену.

23 октября сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели бургеры из McDonald's.

Затем, 25 октября, стало известно о первом иске, поданном на сеть ресторанов, в размере $50 тысяч.

Позднее президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил, что случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах.

Ранее американцы подали коллективный иск против McDonald's.