Съел гамбургер и умер: акции McDonald's упали после массового отравления В США десятки человек отравились в McDonald's, они ели гамбургеры с луком

В США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's. Один человек погиб, десять находятся в больнице, среди них ребенок, у него пострадали почки. По предварительным данным, источник заражения — лук или говяжья котлета. McDonald's приостановил реализацию гамбургеров в местах с зафиксированным заболеванием, но обещает в ближайшее время вернуть позицию в меню. Акции McDonald's упали на 9%.

В Америке не менее 49 человек отравились в ресторанах быстрого питания McDonald's, говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Пострадавшие ели в точках сети в десяти штатах: Орегоне, Монтане, Вайоминге, Юте, Колорадо, Небраске, Канзасе, Айове, Миссури и Висконсине. В Колорадо наибольшее количество потерпевших — 27, затем идет Небраска — девять человек. У всех обнаружили кишечную палочку, а именно бактерию Escherichia coli O157:H7. У отравившихся сильно болел живот, были рвота и понос с кровью. Обычно симптомы проявляются на третий-четвертый день после заражения, на лечение уходит от одного до трех дней. Однако болезнь может дать осложнения на почки, в том числе острую почечную недостаточность, особенно у детей, в этом случае необходима госпитализация.

Пенсионер умер, ребенок в больнице

Десять пострадавших госпитализировали, среди них есть ребенок. Его возраст не оглашают, однако известно, что болезнь дала осложнения на почки. Возрастной пациент скончался в результате отравления, врачи не смогли ему помочь.

Все пациенты рассказали, что перед заболеванием ели в McDonald's гамбургер с котлетой весом чуть больше 100 гр. (Quarter Pounder hamburger). Официальное расследование пока что не установило, какой именно ингредиент был заражен, однако специалисты подозревают, что это были либо лук, либо говяжья котлета. Ресторан уже снял с реализации эти продукты. Гамбургер, который ели пострадавшие, будет какое-то время недоступен в части американских штатов. Расследование продолжается.

Во всем виноват лук

Пресс-служба McDonald's опубликовала заявление директора по поставкам в Северной Америке Сезара Пина. По его словам, каждый ресторан сети отдает приоритет безопасности при обслуживании клиентов. По этой причине они решили принять «быстрые и решительные действия» и изъять нарезанный лук, который используют для приготовления гамбургера.

Пина утверждает, что подозрительный лук в пострадавшие районы продавал один и тот же поставщик. Рестораны, которые находились в цепочке поставок именно этой компании, уже приостановили реализацию этого продукта. Более того, McDonald's в принципе перестал добавлять этот ингредиент в блюда в штатах, где зафиксировали заболевание.

«В целях предосторожности мы временно исключаем гамбургер из меню ресторанов в регионах с зафиксированным заболеванием, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также некоторые районы Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы. Мы очень серьезно относимся к безопасности пищевых продуктов, и это правильно», — сказал Пина.

По словам директора по поставкам, затронутые рестораны уже получили уведомление о восстановлении запасов. Сейчас McDonald's ведет переговоры с другими поставщиками, чтобы вернуть в продажу гамбургер. Другие блюда с мясом рестораны сети не изымали, их все так же можно купить. McDonald's сотрудничает с Центром по контролю заболеваний.

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) подтвердило, что McDonald's снял с продажи гамбургер в указанных регионах. Несмотря на то, что официальное расследование пока что не нашло источник заболевания, специалисты считают, что, вероятнее всего, это все же был лук. Сейчас американские ведомства устанавливают, в какие еще заведения поставляли подозрительный ингредиент. В McDonald's также подают лук кубиками. Уже точно установлено, что он не был заражен. Говяжий фарш, из которого делают котлеты для бургеров, также проходит проверку.

После распространения новостей об отравлении акции McDonald's упали в цене, пишет Business Insider.