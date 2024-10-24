Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент McDonald's раскрыл вероятную причину отравления бургерами в США

В McDonald's назвали лук в бургерах возможной причиной кишечной инфекции

close
Depositphotos

Случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (в России блюдо было известно как «Роял чизбургер»). Об этом сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.

«Сегодня после консультаций с регулирующими органами <...> мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах», — заявил он.

Эрлингер добавил, что было также принято решение временно убрать из меню эти чизбургеры в некоторых штатах.

Как отметили в McDonald's USA, нарезанный лук закупали у одного поставщика, который обслуживает три распределительных центра.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США продолжает расследование произошедшего. По словам его представителей, в настоящее время неизвестно, какой именно ингредиент в бургере оказался заражен.

До этого сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее школьники на Камчатке позавтракали блинами с сальмонеллой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами