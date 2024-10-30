Американцы подали коллективный иск против McDonald's

Потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в иске, поданном в федеральный суд Чикаго, Аманда МакКрэй и Уильям Майкл Крафт заявили, что испытали множество симптомов, связанных с кишечной палочкой после покупки четвертьфунтовых бургеров (в России блюдо известно как «Роял чизбургер»).

Истцы потребовали возмещения ущерба всем американцам, которые подхватили инфекцию. Они также заявили, что не стали бы покупать бургеры при наличии предупреждения клиентов о рисках заражения.

23 октября сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели бургеры из McDonald's. 25 октября стало известно о первом иске, поданном на сеть ресторанов, в размере $50 тысяч.

Позднее президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил, что случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Дональд Трамп жарил картошку.