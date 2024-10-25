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На McDonald's подали первый судебный иск после массового отравления посетителей

Reuters: отравившийся американец подал иск на McDonald's в размере $50 тысяч

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подали первый судебный иск в размере $50 тысяч из-за вспышки кишечной палочки в штате Колорадо. Об этом сообщает Reuters.

В иске сказано, что Эрик Стелли съел еду из McDonald's в Грили и через несколько дней врачи подтвердили у него наличие инфекции. При этом Стелли подал в суд на McDonald's в Чикаго, где базируется компания. В иске, требующем возмещения ущерба в размере более $50 тыс., утверждается, что McDonald's проявил халатность в обращении с едой и уходе за ней.

24 октября сообщалось, что случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (в России блюдо было известно как «Роял чизбургер»).

До этого сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Дональд Трамп жарил картошку.

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