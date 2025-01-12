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В Калифорнии объявили эвакуацию музея Гетти

NYT: в Калифорнии объявили эвакуацию музея Гетти из-за усиления пожаров
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Carlos Barria/Reuters

В связи с усилившимися пожарами в американском штате Калифорния была объявлена эвакуация музея Гетти. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, в настоящее время завершилась эвакуация персонала Центра Гетти, включающего музей с картинами Рубенса, Рембрандта, Дега, Моне и многих других авторов. В помещениях остались только сотрудники службы безопасности.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

12 января телеканал KTLA 5 сообщил, что в Лос-Анджелесе полиция не стала обвинять в поджоге мужчину, которого задержали местные жители по подозрению в поджогах. Сотрудники правоохранительных органов забрали подозреваемого, но после допроса и некоторых следственных действий они пришли к выводу, что оснований для его ареста нет и отпустили.

Ранее в Ирландии возложили вину за уничтожение Калифорнии и Украины на Байдена.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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