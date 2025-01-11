В тушении пожара в Калифорнии принимают участие сотни заключенных

Newsweek: более 900 заключенных участвуют в тушении пожаров в Калифорнии

Более 900 заключенных участвуют в тушении лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии. Подробности приводит журнал Newsweek.

Информацию изданию подтвердил Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).

«На сегодняшний день 939 пожарных, прошедших подготовку в пожарных лагерях (для заключенных. – ред.), работают круглосуточно над возведением пожарозащитных линий», — пишет источник.

Порядка 30% всех пожарных, тушащих пламя в Калифорнии, являются осужденными.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

Ранее Байден заявил, что горящий Лос-Анджелес можно сравнить с зоной боевых действий.