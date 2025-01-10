Байден заявил, что горящий Лос-Анджелес можно сравнить с зоной боевых действий

Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес пострадал от лесных пожаров в такой степени, что его можно сопоставить с зоной боевых действий. Он сделал это замечание во время встречи с высокопоставленными членами своей администрации в Белом доме, где обсуждались меры по устранению последствий данного чрезвычайного происшествия, передает ТАСС.

«Это напомнило мне место, где ведутся военные действия, после бомбардировок», — отметил действующий американский лидер.

Он также подчеркнул, что в Лос-Анджелесе есть «очевидные признаки мародерства». Кроме того, президент раскритиковал «демагогов, которые пытаются извлечь выгоду из дезинформации» вокруг этой катастрофы.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52–57 млрд.

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