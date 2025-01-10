Калифорния в огне: что осталось от домов голливудских звезд

Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата, заявил президент США Джо Байден. Площадь лесных пожаров превысила 11 тыс. гектаров. Из опасной зоны эвакуировали более 360 тыс. человек.

По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может достичь $135–150 млрд. Домов лишились светская львица Пэрис Хилтон, актеры Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Билли Кристал и Джон Гудман, супермодель Белла Хадид.

Актеры Харрисон Форд и Бен Аффлек покинули свои дома. Огонь продолжает распространяться. В зону эвакуации населения попал и особняк вице-президента США Камалы Харрис.

Ситуацию усугубляют мародеры. За ограбления покинутых домов в зоне пожаров арестованы уже не менее 20 человек.

Фото сгоревших особняков голливудских знаменитостей и как они выглядели до пожара — в галерее «Газеты.Ru».