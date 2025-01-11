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Мексика направила в Калифорнию специалистов по борьбе с пожарами

Шейнбаум: Мексика направила в Калифорнию специалистов по борьбе с пожарами
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Ringo Chiu/Reuters

Группа пожарных министерства обороны Мексики направилась в Калифорнию для помощи властям США. Об этом сообщила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети Х.

«Мы щедрая и поддерживающая страна. Выражаем благодарность команде Плана DN-III-E министерства обороны, лесным пожарным. Вы несете с собой мексиканское мужество и сердце», — написала она.

Она также выразила благодарность национальному координатору гражданской защиты Лауре Веласкес Альсуа.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

Ранее губернатор Калифорнии обратил внимание на аномалию при пожаре в Лос-Анджелесе.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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