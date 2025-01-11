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Губернатор Калифонии обратил внимание на аномалию при пожаре в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифонии требует найти виновных в пустом водохранилище при пожаре
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Ringo Chiu/Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал найти виновных в том, что пожарное водохранилище в Лос-Анджелесе оказалось пустым. Призыв провести независимое расследование такой аномалии Ньюсом опубликовал в социальной сети X.

«Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — подчеркнул он.

Обращение Ньюсома к общественности было сделано после публикации материала Los Angeles Times о том, что водохранилище Санта-Инес оказалось пустым в момент пожара, что осложнило борьбу с огнем. Объем водохранилища составляет около 442 тыс. кубометров.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Россиянин из Лос-Анджелеса назвал причиной лесных пожаров в Калифорнии ураганный ветер и рассказал свою историю бегства от огня.

Ранее Ньюсом созвал спецсессию для борьбы с администрацией Трампа.

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