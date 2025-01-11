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В аэропорту Нижнекамска третий раз за день введены временные ограничения

SHOT: временные ограничения ввели третий раз за день в аэропорту Нижнекамска
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) вновь столкнулся с задержками в работе: уже в третий раз за сегодняшний день были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечает канал, по предварительной информации, причиной данных мер является угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого ограничения в Бегишево, введенные в целях безопасности воздушного движения в 16:30, были отменены в 19:20. Аналогичная ситуация наблюдалась в аэропорту Казани, где полеты были приостановлены с 15:05 и возобновились одновременно с Бегишево. Еще раньше ограничения в Бегишево вводились утром 11 января в 8:00 и были сняты в 8:30, по данным Росавиации.

Параллельно в Нижнекамске прошла плановая эвакуация сотрудников предприятий.

На территории всего Татарстана в течение дня действовал переменный режим оповещения об угрозе атаки беспилотников – объявленный тревожный сигнал отменялся и возобновлялся.

Ранее в Орле после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.

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