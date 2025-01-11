Временные ограничения введены в аэропортах трех российских городов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Они временно не принимают и не отправляют рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Утром 11 января жители Краснодарского края сообщили о массированной атаке беспилотников.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над российской территорией 85 БПЛА.

Ранее в Тамбовской области беспилотники врезались в два жилых дома.