Жителей Татарстана через приложение предупредили об угрозе БПЛА

МЧС предупредило жителей Республики Татарстан об угрозе атаки БПЛА через приложение.

В разделе «Экстренная информация» в 16:49 было опубликовано сообщение, в котором татарстанцев призвали оставаться дома и не приближаться к окнам.

До этого СМИ написали, что на фоне воздушной тревоги в республике загорелся завод в Нижнекамске. По словам очевидцев, на нефтеперерабатывающем предприятии горит одна из колонн. Mash уточняет, что сотрудников завода эвакуируют. Сейчас в аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Орле после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.