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Аэропорты Уфы и Кирова приостановили работу

В Росавиации сообщили, что в Уфе и Кирове ограничили работу аэропортов
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе и Кирове временно ограничили прием и отправку самолетов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно его сообщению, в Кирове работа воздушной гавани была приостановлена с 18:45, а в Уфе — с 18:50.

Утром и днем 11 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Самары и Казани. Эти шаги были предприняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Также сообщалось о введении плана «Ковер» в Нижнекамске на фоне воздушной тревоги. Ограничения в воздушных гаванях Казани, Самары и Нижнекамска были отменены в 19:20.

Ранее в США эвакуировали самолет с более чем 200 пассажирами.

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