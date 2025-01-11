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В США эвакуировали самолет с более чем 200 пассажирами из-за возгорания в двигателе

CNN: в Атланте эвакуировали лайнер после возгорания в двигателе

Самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации канала, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине произошедшего. По словам пассажира Кертиса Джеймса, при взлете самолета «что-то пошло не так, и двигатель загорелся».

3 января в городе Фуллертон американского штата Калифорния небольшой самолет упал на здание неподалеку от аэропорта. По данным местной полиции, в результате произошедшего пострадали 18 человек, двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее было опубликовано последнее сообщение, отправленное пассажиром рухнувшего в Южной Корее Boeing.

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