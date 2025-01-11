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Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС

БелТА: Лукашенко подписал указ об изменениях в Договоре о ЕАЭС
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Павел Бедняков/РИА Новости

Александр Лукашенко утвердил проект протокола о корректировке Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. Об этом сообщает агентство БелТА.

Этот документ, утвержденный в качестве основы для предстоящих переговоров, предназначен для актуализации Договора ЕАЭС с учетом накопленного опыта правоприменения.

Изменения затрагивают широкий спектр вопросов, включая таможенное регулирование, внешнеторговую деятельность, конкурентную среду, государственные закупки, энергетику, транспортный надзор и техническое регулирование.

До этого Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран Евразийского экономического союза в Минске «примерно 29 мая» 2025 года. Также белорусский лидер предложил совместить его с Евразийским экономическим форумом.

В декабре Владимир Путин заявил, что ЕАЭС зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает свое развитие.

Ранее Лукашенко поспорил с Пашиняном из-за саммита ЕАЭС в Минске.

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