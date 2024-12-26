Лукашенко предложил организовать доставку армянской делегации на саммит ЕАЭС в Минске

Лукашенко предложил Пашиняну организовать его доставку на саммит ЕАЭС в Минск

Белорусские власти могут организовать доставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его делегации на предстоящий саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не смогут приехать самостоятельно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе текущего саммита объединения в Ленинградской области, передает РИА Новости.

До этого Лукашенко предложил провести летнюю встречу организации в конце мая в Минске. Пашинян сообщил, что на этом мероприятии армянская сторона будет участвовать дистанционно.

«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — заявил он.

В ответ на это премьер Армении напомнил о своем публичном заявлении и сказал, что оно остается в силе. Пашинян добавил, что «это правильный формат, чтобы обсудить вопросы».

Лукашенко ответил, что рассмотрит данное заявление, однако Пашинян сказал, что вопрос не подлежит рассмотрению.

Традиционный неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ прошел 25 декабря в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

В этом году на мероприятии не смогли присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальном саммите СНГ.