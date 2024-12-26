Лукашенко рассказал, когда пройдет следующий саммит ЕАЭС

Лукашенко: следующий саммит ЕАЭС может пройти в мае 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске во второй половине мая будущего года. Его слова приводит РИА Новости.

«Летнее заседание, с учетом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС, предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами», — сказал он.

Лукашенко предложил провести эти мероприятия во второй половине мая — «примерно 29 мая будущего года».

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что лидеры Евразийского экономического союза на заседании добились консенсуса по ряду вопросов.

В четверг, 26 декабря, на курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, неподалеку от Санкт-Петербурга, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа.