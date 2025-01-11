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В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом

В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом
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Телеграм-канал «Юрий Гоцанюк»

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил в своем Telegram-канале, что в пяти муниципалитетах региона выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом.

«На данный момент в пяти муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах — выявлено 13 очагов загрязнения», — отметил он.

По его словам, пляжные территории оперативно очищаются от мазута. Он отметил, что в работе задействованы более 700 человек и свыше 100 единиц техники.

11 января глава администрации Черноморского района на западе Крыма Александр Дудинов ввел режим угрозы ЧС муниципального характера из-за обнаруженных на побережье пятен мазута. Также Гоцанюк сообщал, что в Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута от Керчи до Черноморского района.

Ранее на побережье Крыма обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км.

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