Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ведут мониторинг берега из-за мазута

В Крыму ведут мониторинг берега из-за мазута от Керчи до Черноморского района
close
МЧС Краснодарского края

В Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута. Об этом сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Ситуация с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Черном море держится на контроле властей, отметил он.

На данный момент выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействованы более 700 человек и 100 единиц техники.

«Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Восточного до Западного Крыма — от Керчи до Черноморского района», — написал Гоцанюк и добавил, что количество мониторинговых групп в течение дня увеличилось до 180 бригад.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение, в результате чего в море вылилось около 3,8 тысяч тонн.

11 января МЧС сообщило, что площадь загрязнения нефтепродуктами после нового выброса с кормы «Волгонефть-239» в районе порта «Тамань» составила 2,8 тысячи кв. метров.

Ранее на побережье Крыма обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами