В Крыму ведут мониторинг берега из-за мазута от Керчи до Черноморского района

В Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута. Об этом сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Ситуация с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Черном море держится на контроле властей, отметил он.

На данный момент выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействованы более 700 человек и 100 единиц техники.

«Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Восточного до Западного Крыма — от Керчи до Черноморского района», — написал Гоцанюк и добавил, что количество мониторинговых групп в течение дня увеличилось до 180 бригад.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение, в результате чего в море вылилось около 3,8 тысяч тонн.

11 января МЧС сообщило, что площадь загрязнения нефтепродуктами после нового выброса с кормы «Волгонефть-239» в районе порта «Тамань» составила 2,8 тысячи кв. метров.

Ранее на побережье Крыма обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км.