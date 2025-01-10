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В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

На побережье Крыма обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км
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МВД России

На протяжении почти 15 км побережья Крыма обнаружили загрязнения мазутом. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

По информации ведомства, нефтепродукты были выявлены в прибрежных зонах четырех муниципалитетов общей протяженностью 14,38 км. Речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Ленинском и Сакском районах, а также острове Тузла.

Как заявили в МЧС, в мониторинге прибрежной зоны и акватории Черного моря участвуют десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

8 января в Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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