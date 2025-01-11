Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за выброса мазута

Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за выброса мазута
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава администрации Черноморского района на западе Крыма Александр Дудинов ввел режим угрозы ЧС муниципального характера из-за обнаруженных на побережье пятен мазута. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — сказал он.

По его словам, ситуация неприятная, но контролируемая. Он отметил, что сформирован план действий, волонтеры и спасательные службы продолжают уборку. Уборка пройдет в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Крым сообщили, что на протяжении почти 15 км побережья полуострова обнаружили загрязнения мазутом.

Как заявили в МЧС, в мониторинге прибрежной зоны и акватории Черного моря участвуют десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами