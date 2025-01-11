В одном из районов Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за выброса мазута

Глава администрации Черноморского района на западе Крыма Александр Дудинов ввел режим угрозы ЧС муниципального характера из-за обнаруженных на побережье пятен мазута. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — сказал он.

По его словам, ситуация неприятная, но контролируемая. Он отметил, что сформирован план действий, волонтеры и спасательные службы продолжают уборку. Уборка пройдет в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Крым сообщили, что на протяжении почти 15 км побережья полуострова обнаружили загрязнения мазутом.

Как заявили в МЧС, в мониторинге прибрежной зоны и акватории Черного моря участвуют десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.