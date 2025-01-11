Минтранс обязал предоставлять соседние места в самолете родителям и детям

Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями без доплаты

Российских авиаперевозчиков обязали размещать детей в самолетах рядом с родителями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Нововведение коснется детей в возрасте до 12 лет и сопровождающих их пассажиров. Авиакомпании при этом не должны разделять несовершеннолетних и сопровождающих проходом, говорится в документе.

Дополнительную плату за такое размещение взимать запрещено, подчеркнули в ведомстве.

9 января сообщалось, что с 10 января все авиаперевозчики страны будут предоставлять скидки на авиарейсы в размере 50% для детей до 12 лет.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.

Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами. По его словам, многие представители отрасли создают собственные категории билетов, которые называют нестандартными. В связи с этим они не дают на них скидку многодетным семьям.

Ранее сообщалось, что в России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов.