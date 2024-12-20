Российские авиакомпании могут установить скидку для детей

Министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Минтранс предложил авиакомпаниям установить скидку для детей с гражданством РФ в 50% на все тарифы эконома», — сказал источник.

По его словам, соответствующий вопрос поднимался на совещании с представителями отрасли, которое состоялось 20 декабря.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года.

Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами. По его словам, многие представители отрасли создают собственные категории билетов, которые называют нестандартными. В связи с этим они не дают на них скидку многодетным семьям.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.