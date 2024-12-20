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Российские авиакомпании могут установить скидку для детей

РИА Новости: Минтранс предложил авиакомпаниям дать скидку детям в экономе
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Минтранс предложил авиакомпаниям установить скидку для детей с гражданством РФ в 50% на все тарифы эконома», — сказал источник.

По его словам, соответствующий вопрос поднимался на совещании с представителями отрасли, которое состоялось 20 декабря.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года.

Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами. По его словам, многие представители отрасли создают собственные категории билетов, которые называют нестандартными. В связи с этим они не дают на них скидку многодетным семьям.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.

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