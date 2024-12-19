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Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами

Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами.

«Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал он.

Президент отметил, что отрасль авиаперевозок в России работает стабильно, в этом году будет перевезено 111 миллионов пассажиров.

С 1 января 2025 года в России запускается эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов. Участниками программы станут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые в настоящее время вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу.

По итогам эксперимента планируется создать специальный цифровой сервис, который будет обеспечивать проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

Ранее в авиакомпании «Азимут» прошли внеплановые проверки.

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