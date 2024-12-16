В России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов

Правительство России утвердило параметры эксперимента по онлайн-продаже авиабилетов, субсидируемых государством. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Эксперимент пройдет с 1 января по 1 июля 2025 года. Постановление, которое устанавливает параметры его проведения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Участниками программы станут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые в настоящее время вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу.

Приобрести субсидируемые билеты на самолет смогут также жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.

По итогам эксперимента планируется создать специальный цифровой сервис, который будет обеспечивать проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

5 декабря Минтранс выпустил приказ, который позволяет опоздавшим на рейс пассажирам воспользоваться обратным билетом.

Ранее в кабмине пообещали вернуться к созданию пассажирских сверхзвуковых самолетов.