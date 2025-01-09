С 10 января авиакомпании России будут предоставлять 50%-е скидки на детские билеты

С 1 января 2025 года скидки в размере 50% для детей до 12 лет на авиарейсы ввели 23 авиакомпании, с 10 января их будут предоставлять все авиаперевозчики страны. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям», — сказал глава Минтранса РФ.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.

20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.