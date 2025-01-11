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Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в России

Вильфанд сообщил, что в России отмечаются аномально высокие температуры
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

На большей части территории России отмечаются аномально высокие температуры, кроме Якутии, Мурманской и Магаданской областей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На всей остальной территории РФ отмечаются аномально высокие температуры», — отметил он и уточнил, что значения превысят средние многолетние показатели.

В ближайшие дни в Мурманской области ночью ожидается до -19…-21°С На севере Якутии ночью прогнозируют -50°С, а в Магаданской области до -40…45°С, добавил синоптик.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 11 и 12 января в Москве будет аномально теплая погода — температура воздуха на семь градусов превысит норму. Будет облачно, пройдут осадки, преимущественно — дожди. Ожидается, что выпадет 1–2 мм осадков.

8 января суточный рекорд максимальной температуры был побит в десяти городах России. По данным Вильфанда, рекорды зафиксировали в Рязани, Орле, Липецке, Курске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске.

Ранее синоптик перечислил регионы с ускоренным глобальном потеплением.

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